اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 05:59 م
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مصرع طالبة سقطت من الطابق الثالث أثناء تنظيفها الشرفة في شبرا الخيمة

الجمعة، 15 يوليه 2022 04:55 م
مصرع طالبة سقطت من الطابق الثالث أثناء تنظيفها الشرفة في شبرا الخيمة جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقيت طالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية مصرعها، إثر سقوطها من شرفة شقتهم بالطابق الثالث أرضا بالشارع بمنطقة بيجام دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام باستقبال طالبة جامعية جثة هامدة إثر إصابتها بكسر بالجمجمة ونزيف بالأنف، نتيجة سقوطها من علو.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "د م أ"، 17 سنة، طالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية، إثر إصابتها بكسر بالجمجمة ونزيف بالأنف، وذلك نتيجة سقوطها من شرفة شقتهم بالطابق الثالث أثناء قيامها بأعمال النظافة، حيث أختل توازنها وسقطت أرضا بالشارع مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها على الفور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 



 


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