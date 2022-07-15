مدينة القرنة ترفع 77 طن قمامة فى حملات نظافة بـ 3 قرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور أحمد جمال الدين، بحملة نظافة استهدفت قرى حاجر الضبعية والبعيرات والقبلي قامولا وتوابعها، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتقديم كافة الخدمات للمواطنين بمستوى أفضل، والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة.

ويقول اللواء دكتور أحمد جمال الدين رئيس مركز ومدينة القرنة، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن رفع 77 طن من القمامة تقريبا، وكذلك رفع الإشغالات من الطرق العامة لضمان تحقيق السيولة المرورية، حيث شارك في الحملة كلا من حجازي النحاس ومصطفى جبريل نائبا رئيس المركز، ونوبي محمد رئيس قرية البعيرات، وسيد حسن رئيس قرية حاجر الضبعية، وسيد أبو العيون رئيس قرية القبلي قامولا، وإدارة المتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية.

وفى نفس السياق قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر بقيادة اللواء دكتور أحمد جمال الدين، حملة مكبرة بنطاق دائرة المركز، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة في المهد عبارة عن سور مبني على أرض ولاية الآثار ناحية حاجر الاقالته بمساحة 15 متر طولي، وإزالة سور مبانى بمساحة 20 متر طولي بحاجر الضبعية، وإيقاف أعمال وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضي بمساحة 60 مترا بالقرنة، وإزالة في المهد عبارة عن تعدي علي خط التنظيم بعمل سور مباني 25 متر طولي، حيث شارك في الحملة كلا من مصطفي جبريل وحجازي النحاس نائبا رئيس مركز ومدينة القرنة، بالتنسيق مع الادارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، وعبد الناصر التهامي رئيس قرية الاقالتة، وعلاء نور رئيس قرية الضبعية، وسيد حسن رئيس قرية حاجر الضبعية، وحسام عوض الله رئيس قرية الملاحة، ومعدات الحملة الميكانيكية.



مدينة القرنة ترفع 77 طن قمامة فى حملات نظافة داخل 3 قرى (1)



مدينة القرنة ترفع 77 طن قمامة فى حملات نظافة داخل 3 قرى (2)