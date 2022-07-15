محافظ كفر الشيخ يتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود للتأكد من التزام السائقين

وضبط محافظ كفر الشيخ سيارتين الأولى بموقف كفر الشيخ يقودها طفل عمره 16سنة، نحمله ب 14 راكب، ووقف سيارة أجرة تسير عكس الاتجاه.

تفقد محافظ كفر الشيخ مواقف القاهرة وطنطا والحامول وبيلا وسيدي سالم ،وموقف السرفيس ودسوق وقلين والرياض، وفوه ومطوبس، كما تفقد مواقف غرب المدينة لعدد من المراكز والقرى ،واختتمت الجولة بتفقد محطات الوقود، حيث اطمأن على توافر الوقود بالمحطات والإعلان عن الأسعار الجديدة، مؤكداً على المواطنين بضرورة الإبلاغ عن عدم التزام السائقين بالتعريفة المقررة على الأرقام المعلنة بالصفحة الرسمية للمحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على مديري المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء، والوحدات القروية، بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات كبيرة على مدخل كل موقف تشمل التعريفة الجديدة، كما شدد على استكمال وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة، لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ قد أعلنت عبر الصفحة الرسمية لها عن تلقي شكاوى المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة على غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة 114 و 0473220792.