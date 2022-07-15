محافظ بنى سويف يلتقى عددا من المواطنين للاستماع لشكواهم ويوجه بحلها

حرص الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الاستماع لمطالب وشكاوى عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم بمسجد عمر بن عبد العزيز وخارجه، ووجه بدراستها وتوفير الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة، مكلفاً رئس المدينة ومسؤولى الجهات ذات الصلة بمتابعتها حتى تنفيذ الحلول والعرض عليه، بجانب دراسة بعض المقترحات التى طرحها المواطنين.

جاء ذلك عقب أدائه لشعائر صلاة الجمعة، بمسجد عمر بن عبد العزيز، بحضور اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، المحاسب هانى الجويلى رئيس مركز مدينة بنى سويف، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، حيث ألقى الخطبة وأمّ المصلين فضيلة الشيخ أحمد الطيب مدير إدارة أوقاف البندر، والتى تناولت موضوع "فرائض الإسلام.. غاياتها ومقاصدها".

وأكد خطيب الجمعة أن فرائض الإسلام تحمل فى مضامينها قيماً جامعة ومعانى أخلاقية سامية، حيث ربط الإسلام كافة العبادات بمكارم الأخلاق وأن الغاية الأساسية من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هى إتمام صالح الأخلاق ومكارمها، مستشهداً بقول النبى "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق "، وأن ما من فريضة شرعها الإسلام إلا ولها آثار تظهر على سلوك الفرد فى سموه الأخلاقى إذا ما أداها على الوجه المطلوب، بل أن هذه الآثار تتعدى الفرد إلى المجتمع وينعكس أثره عليه من غرس الفضائل وتقويم السلوك وتزكية النفوس.

وتابع "الطيب" قائلاً إن الإسلام ليس مجرد طقوس أو شعائر لا ثمرة لها ولا علاقة لها بالواقع، مستنكراً أن يخرج المصلى من صلاته ليغش ويحتكر ويؤذى جاره أو يكذب أو يخون ويخلف العهد والوعد، وأو يرجع الحاج من حجه من حجه إلى ما كان عليه من التقصير والإفراط، وهو ما ينطبق على المزكى أو المتصدق إذا ما اتبع صدقته وزكاته بالمن والأذى والرياء وكذا الصائم إذ لم بنهه صومه عن الذنوب والمعاصى.