محافظ الدقهلية يوجه بالاستمرار فى رفع كفاءة الشواطئ والميادين بجمصة

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة جمصة بالاهتمام برفع كفاءة الشواطئ والشوارع والميادين بمدينة جمصة السياحية والعمل على التطوير الدائم لاستقبال المصيفين خلال فصل الصيف، وذلك بعد ما شهدت المدينة إقبال كثيف يعد الأكبر خلال الـ 10 سنوات الأخيرة حيث تخطى عدد الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك ما يتخطى الـ 2.5 مليون مواطن.

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وفى إطار خطة محافظة الدقهلية لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة، كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء ضياء قطب رئيس مدينة جمصة بالاستمرار فى أعمال رفع كفاءة الشاطئ والشوارع والميادين بمدينة جمصة لاستقبال المصيفين خلال فصل الصيف.

وأوضح رئيس مدينة جمصه أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تمت متابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات وكنس الأتربة وإزالة الرمال وعمل مسح شامل للشوارع الرئيسية والفرعية للمدينه ومنطقة الشيخ زايد وتنظيف البيلاج والشاطى ومنطقة 15 مايو من خلال فريق العمل التنفيذى لرئاسة المدينة كما تم متابعة اعمال سيارات كسح مياة الصرف الصحى بتقسيم 15 مايو وكذا أعمال رش المبيدات للمقاومة الأرضية للقضاء على الحشرات ببلاعات الصرف الصحى وصناديق القمامة.

ومتابعة أعمال الزراعة والبساتين قام فريق عمل جهاز 15 مايو بتهذيب المساحات الخضراء وريها بالشوارع الرئيسية وزراعتها لتجميلها بالشكل اللائق برئاسة مدينه جمصه، كما تمت متابعة مواقف المواصلات لمتابعة انتظام العمل وبها الرقابة للالتزام خطوط السير والكارته المجمعة ومنع أى زيادة متوقعة فى وسائل المواصلات.

وقال رئيس مدينة جمصه أن هناك اقبال كثيف من الزوار والمواطنين من جميع المحافظات على مصيف جمصة خلال إجازة عيد الاضحى المبارك حيث بلغ إجمالى عدد الوافدين خلال ايام عيدالأضحى المبارك مايزيد على 2.5 مليون زائر مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة وتوعية للوافدين على اتباع التعليمات والارشادات المتعلقة بالشاطئ بهدف الحفاظ على الجميع وقضاء أجازة آمنة.

وأكد المحافظ على متابعتة اليومية لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين.