محافظ الجيزة: تكثيف الحملات على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

كتب ـ سيد الخلفاوى

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس بتكثيف الجولات الميدانية والحملات المفاجئة على مواقف السيارات ومحطات الوقود، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وتركيب بانرات بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في حالة وجود أى مخالفات، وذلك عقب صدور قرار تحريك أسعار المواد البترولية بأنواعها، مؤكدا على استمرار جولاته الميدانية المفاجئة على مواقف السيارات ومحطات الوقود للتأكد من انتظام منظومة العمل.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الجيزة موقف السرفيس بالدقي أمام مقار، والذي يضم خطوط لنقل الركاب لمناطق الهرم وفيصل والعجوزة وبولاق الدكرور وشمال الجيزة، وذلك لمتابعة انتظام حركة نقل الركاب والالتزام ب التعريفة الجديدة للمواصلات ودون أي استغلال من السائقين والتأكد من تركيب بانرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ووضع استيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات .

التقي اللواء أحمد راشد بالسائقين، مشدداً على ضرورة التزامهم بالأجرة المقررة وعدم استغلال المواطن مؤكداً علي تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

وخلال لقائه بالمواطنبن داخل الموقف أكد محافظ الجيزة، أن للمواطن دورا هاما في الإبلاغ عن أى تلاعب في الأجرة أو أسعار الوقود مع التأكيد علي تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من علي مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.