محافظ أسوان: تنفيذ مشروع ممشى مصر بكورنيش النيل بطول 13 كم نقلة حضارية

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الجمعة، مشروع " ممشى مصر " والذى يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقى الكورنيش الجديد والقديم بطول 13 كم.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن مراحل تنفيذ هذا المشروع الذى يعتبر نقلة حضارية لمدينة أسوان القديمة وربطها بمدينة أسوان الجديدة سيكون موزع على 4 قطاعات رئيسية و16 قطاع فرعى بالكورنيش الجديد وذلك بإنشاء الحوائط الساندة والتكاسى بطول 2.5 كم ، بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتركيب البلدورات وأعمدة الإنارة.

وأشار، إلى أن المشروع يتضمن أيضاً توسعة طريق الكورنيش بطول 9 كم ، وبعرض يصل لحولى 20 متر تشمل 3 حارات في كل إتجاه مع ممشى لممارسة رياضة ركوب الدراجات مع عمل إستراحات لها ، وهو الذى سيتوازى مع إنشاء حديقة مفتوحة وممشى سياحى شرقى بطول 1كم ومتوسط عرض 90 متر يضم مراسى لإنطلاق الرحلات النيلية.

وأضاف أشرف عطية بأن مشروع ممشى مصر بتطوير الكورنيش الجديد يتناسق مع ممشى مدينة أسوان الجديدة والكوبرى الملجم لخلق بانوراما جمالية ومتنفس ترفيهى في مدخل المدينة الشمالى ، مؤكداً على أن ذلك يتكامل مع مشروع تطوير الكورنيش القديم بطول 4 كم على 3 مستويات بدءاً من حديقة فريال وحتى نادى كيما حيث يقام المشروع على الطراز الفرعونى والنوبى من خلال تنفيذ جداريات الهوية البصرية ، بجانب إنشاء ممشى علوى وأخر سفلى بمناسيب تدريجية مبهرة ، بالإضافة إلى ممشى زجاجى ، فضلاً عن مساحات مخصصة للجلوس ومواقف لسيارات النقل الجماعى وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للإستمتاع بسحر نيل أسوان الخالد .