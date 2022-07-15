اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 03:42 م
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متابعة ميدانية بمواقف السيارات للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة بالمنوفية

الجمعة، 15 يوليه 2022 02:57 م
متابعة ميدانية بمواقف السيارات للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة بالمنوفية جانب من حملات المتابعة
المنوفية - محمد فتحى

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تابع اليوم الجمعة، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في المرور الميدانى على كافة مواقف سيارات الأجرة والسرفيس للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة، وكذا متابعة وضع اللافتات والبنرات الخاصة بالتعريفة الجديدة حفاظاً على حقوق المواطنين.
 
ويواصل رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم جولاتهم الميدانية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وبالتنسيق مع إدارة المرور للتأكد من انتظام سير العمل بجميع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بمختلف خطوط السير بنطاق المحافظة، والتأكد من التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة، وكذا وضع الاستيكرات على زجاج السيارات وعدم فرض زيادة إضافية منعاً لاستغلال الركاب، فضلاً عن الانتهاء من تركيب البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتسعيرة الجديدة داخل المواقف.
 
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع إدارة مشروع المواقف في استمرار شن الحملات المفاجئة على المواقف ومحطات الوقود للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة وضبط المخالفين وتطبيق الغرامات الفورية، مؤكداً على التعامل الفورى مع شكاوى وبلاغات المواطنين والواردة من خلال غرف العمليات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.
 
ومن جانبه، ناشد مجدداً محافظ المنوفية جموع المواطنين بعدم دفع أى زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفورى عن أى سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية علي الأرقام التالية (2239804- 2224899-2222035  ) وكذا الخط الساخن 15562.
 
 
جانب من حملات المتابعة (1)
جانب من حملات المتابعة (1)

جانب من حملات المتابعة (2)
جانب من حملات المتابعة (2)

جانب من حملات المتابعة (3)
جانب من حملات المتابعة (3)

جانب من حملات المتابعة (4)
جانب من حملات المتابعة (4)

جانب من حملات المتابعة (5)
جانب من حملات المتابعة (5)

جانب من حملات المتابعة (6)
جانب من حملات المتابعة (6)

 
 
 


 

 


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