اليوم السابع
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لوكاشينكو: الناتو فرّق الشعوب السلافية

الجمعة، 15 يوليه 2022 07:00 ص
لوكاشينكو: الناتو فرّق الشعوب السلافية الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
وكالات

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اعتبر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن توسع حلف الناتو شرقا "وضع الشعوب السلافية على طرفي الجبهة"، وأكد أن أوكرانيا ستعود لعائلتها السلافية.

وقال لوكاشينكو خلال افتتاح الدورة الـ31 لمهرجان الفنون "السوق السلافية" في مدينة فيتبسك البيلاروسية، يوم الخميس: "لم يكن بوسعنا أن نتصور اختفاء يوغسلافيا من الخارطة السياسية، وغرق المجال السوفيتي السابق في سلسلة من النزاعات المسلحة، وتوسع حلف الناتو شرقا مع وضع الشعوب السلافية في الطرفين المتقابلين من الجبهة".

واعتبر لوكاشينكو أن أوكرانيا "تم فقدانها عندما قرر السياسيون الأوكرانيون التخلي عن الهوية السلافية".

وأعرب عن ثقته بأن "أوكرانيا ستعود إلى عائلتها"، وأن اللغة الأوكرانية ستكون دائما موجودة في مهرجان "السوق السلافية" الفني.

وأضاف أن "الروح السلافية ستتحمل الكل وستتجاوز كل المعاناة مرة أخرى، وأن أفكار الخير والسلام والعدالة ستتغلب من جديد على محاولة الغرب فصلنا بالستار الحديدي".


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