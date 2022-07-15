فتح باب التقديم لمدارس التمريض بكفر الشيخ بحد أدنى 250 درجة غدا

كما أوضح البيان الأوراق المطلوبة، ملف ورقي مدون عليها بيانات الطالب " الاسم والمجموع –الادارة التعليمية – العنوان – رقم التليفون " يحتوي على :-

1- صورة استمارة النجاح للشهادة الإعدادية 2021/2022 م يتم إحضار الأصل للاطلاع عليه

2- صورة شهادة الميلاد للطالب

3- صور الرقم القومي لولي الأمر

4- إفادة من الإدارة التعليمية بإتمام الطالب مرحلة التعليم الاساسي" الاعدادية" بنفس الإدارة التعليمية

5- طلب الالتحاق بالمدرسة يتم الحصول عليه من مقر المدرسة، مرفق به 2 صورة شخصية.

كما أوضح البيان شروط وقواعد للمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2022/2023 م

1- الحصول علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقديم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية

2- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حده حرصا على مبدأ التوطين .

3- لايقل السن في بداية العام الدراسي عن خمسة عشر عاما دون استثناء

4- الالتزام في القبول في المجاميع الأعلى أولا ثم اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي

5- تتراوح الأعداد المقبولة في الفصل الواحد بين " 25 -30 طالب / طالبة "

6- المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك

7- تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر

8- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة

9- يشمل اختبار القدرات مايلي سواء تحريرا أو شفهيا خلال كشف الهيئة "اختبار لغة انجليزية – اختبار لغة عربية – القدرة على التعامل مع الحاسب آلي" وعلى ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل مادة .

10- كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات " الاختبار النفسي بواسطة اخصائي امراض نفسية – قوة الملاحظة – اللباقة في الحديث – سرعة الاستجابة ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة – الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عملة – المظهر العام – سلامة النطق – التناسق بين الطول والوزن".

11- الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة " كشف نظر – كشف باطنة – اختبار مخدرات – كشف لياقة طبية للوظيفة " والكشف الطبي موضحا به اسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثي قبل التوقيع بالفرمة على أن يتم توقيع الكشف الطبي للطلبة المقبولين وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة

12- في حالة اجتياز المتقدمين للاختبارات السابقة يتم اتخاذ القرارات التالية :-

13- إقرار على ولي الأمر بأن الطالب أو الطالبة لا يعتبر مقبول الابعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة .

14- تعهد على الطالب أو الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان

15- عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة

16- عدم النقل من مدرسة إلى مدرسة أخرى خلال فترة الدراسة حيث أن القبول يتم طبقا لاحتياج كل مركز إدارى.