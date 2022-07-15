ضبط 7 أطنان قمح قبل بيعها في السوق السوداء بسوهاج

كتب محمد أبو ضيف ـ عبد الله محمود

شنت شرطة التموين حملات رقابية، فى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب.

أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت (7 أطنان أقماح محلية)، محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء .. بحوزة (مالك مفرش لتجميع الأقماح "بدون ترخيص" ) بمحافظة سوهاج.

كما تم ضبط (6) قضايا امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (25,500 ) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (194 قطعة "17 قطعة صوتية – 63 قطعة ضوئية – 114ملصق") فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.