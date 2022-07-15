اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يوليه 2022 05:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رسميا.. إعادة فتح الحدود البرية بين تونس والجزائر بعد إغلاق استمر لمدة عامين

الجمعة، 15 يوليه 2022 04:31 م
رسميا.. إعادة فتح الحدود البرية بين تونس والجزائر بعد إغلاق استمر لمدة عامين قيس سعيد وتبون
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعادت تونس والجزائر اليوم فتح حدودهما البرية، وذلك تفعيلا للقرار الذي أُعلن عنه يوم 5 يوليو الجاري خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر، بحسب "وكالة الأنباء السعودية".

ويأتي هذا القرار الذي يشمل حرية تنقل الأشخاص والبضائع، بعد إغلاق استمر لمدة عامين بسبب جائحة كوفيد 19، وينتظر أن يتوافد أعداد كبيرة من السياح الجزائريين على تونس عبر مختلف المعابر الحدودية.

من ناحية أخرى، دخلت العديد من وكالات السياحة الجزائرية في سباق مع الزمن، لتنظيم رحلات سياحية برية إلى تونس، عقب الإعلان رسميا عن إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بعد سنتين من الغلق بسبب جائحة كورونا.

ولم تنتظر الوكالات السياحية دخول القرار الجزائرى التونسى المشترك حيز التنفيذ بداية من 15 يونيو 2022.

وسارعت لنشر العديد من الإعلانات والعروض السياحية الموجهة للجزائريين الذين يرغبون في السفر إلى تونس لقضاء عطلة الصيف، وذلك بأسعار تنافسية مقارنة بأسعار الرحلات الجوية.

ويرى مسير وكالة "بروديو ترافل" السياحية الجزائري كمال بلفور أن هذا القرار سيساعدهم في إعادة ترتيب برنامج الرحلات التي قاموا بإلغائها ولم يتمكنوا من برمجتها بسبب تذبذب أسعار تذاكر الطيران.

وقال بلفور لموقع سكاي نيوز عربية: "مسألة إعادة فتح الحدود كان مطلب شعبي ولا يتعلق الأمر بالوكالات السياحية فقط، لأن الحدود الجزائرية التونسية هي المتنفس الوحيد حاليا للجزائريين من الطبقة البسيطة والوسطى، الذين يحلمون بالسفر للخارج لقضاء أوقات الصيف بأسعار معقولة دون عناء البحث عن التأشيرة أو تكبد تكاليف تذاكر الطيران".

حسب العروض المقدمة من طرف الوكالات السياحية، فإن سعر الرحلة لمدة أسبوع من الجزائر إلى تونس عن طريق الحافلات لا يتعدى "250 يورو"، تشمل النقل بالحافلة من الجزائر إلى تونس والإقامة في فندق أربعة نجوم مع الفطور في مدينة سوسة.

 

تونس

الجزائر

قيس سعيد

عبد المجيد تبون



الموضوعات المتعلقة

رسميا.. تونس تستضيف مقر مركز التميز الإفريقى للأسواق الشاملة

الجمعة، 15 يوليه 2022 02:41 م

تونس على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد.. الرئيس التونسى يجتمع برئيسة الوزراء لمناقشة آلية استرداد الثروات المنهوبة فى الخارج.. 460 شخصا فى دائرة عمل "لجنة الاسترداد".. وسعيد: زمن الاستبداد ولى

الخميس، 14 يوليه 2022 01:00 م

تونس تعرب عن تضامنها مع اليابان واستنكارها الشديد لاغتيال شينزو آبي

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 08:02 م

تونس: اختراق موقع تسجيل الناخبين محاولة يائسة لإدخال الفوضى فى الاستفتاء

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 07:13 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة