رئيس حى غرب شبين الكوم بالمنوفية تتابع التزام السائقين بالتعريفة فى المواقف

أجرت هناء عقيلة رئيس حى غرب شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وياسر سالم نائب رئيس الحى جولة ميدانية للتأكد من انتظام سير العمل بجميع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بمختلف خطوط السير بنطاق الحي، والتأكد من التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة، وكذا وضع الإستيكرات على زجاج السيارات وعدم فرض زيادة إضافية منعاً لاستغلال الركاب.

وأكدت عقيلة أنه تم الانتهاء من تركيب البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتسعيرة الجديدة داخل المواقف، وهذا فى ضوء قرار زيادة أسعار الوقود، وذلك لإلزام سائقى السيارات بتعريفة الركوب الجديدة وعدم الزيادة فى أسعار المواصلات المقررة وتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة لضمان انتظام حركة المرور وتوقيع العقوبات على المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المواقف ومحطات الوقود للتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم المغالاة على المواطنين .

أكدت عقيله على تكثيف الحملات الرقابية على كافة المواقف ومحطات الوقود منعاً للمغالاة على المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وفى حاله وجود اى شكاوى الرجاء الاتصال على الأرقام التالية ( 2220751 ـ 2327922). لسرعه اتخاذ اللازم.