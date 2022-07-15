حبس شخص بتهمة النصب على المواطنين فى الوايلى

قررت نيابة الوايلى، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا) بتضرره مــن شخص "غير معلوم لديه" لقيامه بالتقابل معه بإحدى المستشفيات الكائنة بدائرة القسم، وتحصله منه على مبلغ مالى وإيهامه بأنه يعمل بإحدى الجمعيات الخيرية نظير تسهيل إجراء جراحة زراعة قرنية له إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ واتهمه بالنصب عليـــه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (أحد الأشخاص - مقيم محافظة الفيوم، له معلومات جنائية) وذلك حال تردده على المستشفى المُشار إليها بدعوى زيارة (إحدى السيدات).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبسؤال الأخيـــــرة نفت علاقتها به وقررت بسابقة تقابلها معه وادعائه بأنه (يعمل بذات الجهة) ومطالبته لها بدفع مبلغ مالى نظير تسهيل إجراء جراحة لشقيقتها بذات المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.