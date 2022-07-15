اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جولات مسائية لرؤساء المدن بالمنوفية لمواجهة المخالفين لتعريفة الركوب.. صور

الجمعة، 15 يوليه 2022 10:32 م
جولات مسائية لرؤساء المدن بالمنوفية لمواجهة المخالفين لتعريفة الركوب.. صور هناء عقيلة رئيس حى غرب شبين الكوم خلال إحدى جولاتها المسائية
المنوفية – فريق المحافظات

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واصلت مجالس المدن بمحافظة المنوفية مجهوداتها لمواجهة المخالفين فى تطبيق تعريفة الركوب الجديدة بمختلف المواقف بمحافظة المنوفية. حيث واصلت هناء عقيله رئيس حى غرب شبين الكوم بمحافظة المنوفية، جولاتها الميدانية للتأكد من انتظام سير العمل بجميع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بمختلف خطوط السير بنطاق الحى، والتأكد من التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة، و وضع الإستيكرات على زجاج السيارات وعدم فرض زيادة إضافية منعاً لاستغلال الركاب.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المواقف ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم المغالاة على المواطنين.

أكدت هناء عقيله رئيس حى غرب شبين الكوم على تكثيف الحملات الرقابية على كافة المواقف ومحطات الوقود منعاً للمغالاة على المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفى حالة وجود أى شكاوى الرجاء الاتصال على الأرقام التالية ( 2220751 ـ 2327922) لسرعه اتخاذ اللازم.

وقدم مواطنون بمركز الشهداء مطلبا لرئيس المركز والمدينة بمتابعة موقف سيارات الأجرة خلال الفترة المسائية، التى تشهد سفر المواطنين إلى محافظة القاهرة، وغيرها من المحافظات.

واستجاب طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء لمطالب المواطنين، وقام برفقة محمد العربى نائب رئيس المدينة بمتابعة ركوب المواطنين بالموقف، وتابع توفير السيارات لهم، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة. وأكد رئيس المدينة على متابعة جميع مواقف المركز والمدينة على مدار الساعة منعا لاستغلال المواطنين، وتيسير سفرهم للمحافظات الأخرى.

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