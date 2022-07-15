اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 08:48 م
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جلسة مباحثات ثنائية فى قصر السلام بين الأمير محمد بن سلمان وجو بايدن.. صور

الجمعة، 15 يوليه 2022 08:38 م
جلسة مباحثات ثنائية فى قصر السلام بين الأمير محمد بن سلمان وجو بايدن.. صور بايدن ومحمد بن سلمان
كتب محمد جمال

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عقد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات ثنائية فى قصر السلام مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم،الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقد رحب خادم الحرمين الشريفين، بالرئيس الأمريكى والوفد المرافق له، في المملكة العربية السعودية.

بايدن ومحمد بن سلمان
بايدن ومحمد بن سلمان

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية انتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

ولى العهد السعودى ومحمد بن سلمان
ولى العهد السعودى ومحمد بن سلمان

 

ولى العهد وبايدن
ولى العهد السعودى وبايدن
 
جلسة مباحثات
جلسة مباحثات

 


جو بايدن

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