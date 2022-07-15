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تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. استمرار فتح باب التقدم للالتحاق بالعام الجديد

الجمعة، 15 يوليه 2022 12:00 م
تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. استمرار فتح باب التقدم للالتحاق بالعام الجديد الجامعات الأهلية
كتب ـ محمد صبحى

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تواصل الجامعات الأهلية المصرية الأربع (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، الجلالة) عن فتح باب التقدم للالتحاق في العام الدراسي (2022 / 2023 ) وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021 - 2022 أو العام السابق 2020 / 2021 بنفس قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
 
 ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقدم حتى نهاية سبتمبر 2022، وتشمل الشهادات المعادلة ما يلي: (التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، الشهادات العربية)، طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.
 
يتاح التقدم هذا العام للحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.
 
وتدعو الجامعات الأربعة الطلاب المصريين للتقدم والتسجيل عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية التي توفرها للطلاب المصريين داخل الوطن وخارجه.
https://admission.egypt-hub.edu.eg/ 
وفيما يخص الطلاب غير المصريين الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية، يُمكنهم التوجه مباشرة لمقار الجامعات أو التقديم عبر بوابة الطلاب الوافدين الإلكترونية.
https://admission.study-in-egypt.gov.eg/
 

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