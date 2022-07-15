اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ترامب: اتخذت قرارى تجاه خوض انتخابات 2024

الجمعة، 15 يوليه 2022 02:00 ص
ترامب: اتخذت قرارى تجاه خوض انتخابات 2024 الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه اتخذ قراره تجاه خوض السباق الانتخابي عام 2024، دون أن يكشف طبيعة القرار الذي اتخذه.

وقال ترامب في حديث لمجلة "انتيلجنسر – نيويورك": "انظر، أنا واثق من أنني سأفوز في حال قررت الترشح".

وأضاف: "في أفكاري أنا قد اتخذت القرار، ولن يؤثر عليه أي شيء".

وأشار إلى أنه يفكر الآن متى سيكون الإعلان عن "قراره الكبير"، قبل أو بعد الانتخابات النصفية للكونغرس، التي من المقرر أن تجرى في نوفمبر المقبل.

يذكر أن ترامب فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، متقدما على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وفي انتخابات 2020 خسر أمام جو بايدن.


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