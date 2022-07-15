تخفيض درجات القبول بمعاهد التمريض فى الأقصر لـ250 درجة لطلبة الشهادة الإعدادية

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، في بيان صحفى، على أن تستمر أعمال سحب كراسة الشروط بناء على التنسيق الجديد بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 16 يوليو الجاري وحتى يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو، ويتم استقبال تقديم الملفات وفق الشروط والتعليمات المحددة بدءا من يوم الأحد الموافق 17 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 21 من نفس الشهر.

وفى نفس السياق أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، شروط وقواعد القبول بمدارس ومعاهد (رعاية) الفنية للتمريض، التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" للعام الدراسي 2023/2022، حيث أوضحت الهيئة أن القبول بمدارس ومعاهد (رعاية) الفنية للتمريض يتم طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة، ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، مشيرة إلى أنه تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25-30) طالبًا/طالبة.

وأضافت، أنه يشترط أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي حيث يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حده حرصًا على مبدأ التوطين، وكذلك ضرورة الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقدم، وتابعت، أنه تتضمن شروط القبول أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، وألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن أربعة عشر عامًا وستة أشهر، وألا تكون الطالبة متزوجة، ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، مع عدم النقل من محافظة لأخرى، لافتة إلى أن مدة الدراسة خمس سنوات دراسية.