اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 03:17 ص
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بعد انتخاب حسن شحاتة.. تعرف على 12 رئيسا لاتحاد العمال منذ إنشائه 1957

الجمعة، 15 يوليه 2022 03:00 ص
بعد انتخاب حسن شحاتة.. تعرف على 12 رئيسا لاتحاد العمال منذ إنشائه 1957 حسن شحاتة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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فاز حسن شحاتة رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى، برئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بانتخابات الدورة النقابية 2022/2026، ويُعد شحاتة هو الرئيس رقم 12 لاتحاد العمال.
 
ويستعرض "اليوم السابع" أسماء رؤساء اتحاد العمال، منذ إنشائه فى 1975:
 
1- محمد عبد اللطيف سلامة وشهرته "أنور سلامة"، من عمال البترول، الفترة من يناير 1957 إلى سبتمبر 1962.
 
2- أحمد فهيم عبد المعطى، من عمال النسيج، الفترة من سبتمبر 1962 إلى ديسمبر 1969.
 
3- عبد اللطيف مليجى بلطية، من عمال البنوك وشركات التأمين، الفترة من ديسمبر 1969 إلى أغسطس 1971.
 
4- صلاح الدين محمد غريب، وهو من عمال النسيج، الفترة من أغسطس 1971 الى يوليو 1976.
 
5- سعد محمد أحمد، وهو من عمال الصناعات الغذائية، الفترة من يوليو 1976 إلى يونيو 1987.
 
6- أحمد أحمد العماوى، وهو من عمال الكيماويات، الفترة من ديسمبر 1987 إلى نهاية إبريل 1992.
 
7- السيد محمد راشد، وهو من عمال النسيج، الفترة من 30 ابريل 1992 وحتى 8 مايو 2006.
 
8- حسين قاسم مجاور، وهو من عمال البناء والأخشاب، الفترة من 9 مايو 2006 حتى 4 أغسطس 2011.
 
9- أحمد عبد الظاهر عثمان، خلال الفترة من 4 أغسطس 2011 حتى 16 نوفمبر 2012.
 
10- عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، لمدة حوالى عام .
 
11- جبالى المراغى، من عمال النقل البرى، حتى مايو 2022.
 
12- حسن شحاتة، من عمال النقل الجوى، تم انتخابه فى يونيو 2022.
 
 

اتحاد العمال

رؤساء اتحاد العمال

اتحاد عمال مصر

جبالى المراغى

حسن شحاتة



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