بعد انتخاب حسن شحاتة.. تعرف على 12 رئيسا لاتحاد العمال منذ إنشائه 1957

كتبت آية دعبس

فاز حسن شحاتة رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى، برئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بانتخابات الدورة النقابية 2022/2026، ويُعد شحاتة هو الرئيس رقم 12 لاتحاد العمال.

ويستعرض "اليوم السابع" أسماء رؤساء اتحاد العمال، منذ إنشائه فى 1975:

1- محمد عبد اللطيف سلامة وشهرته "أنور سلامة"، من عمال البترول، الفترة من يناير 1957 إلى سبتمبر 1962.

2- أحمد فهيم عبد المعطى، من عمال النسيج، الفترة من سبتمبر 1962 إلى ديسمبر 1969.

3- عبد اللطيف مليجى بلطية، من عمال البنوك وشركات التأمين، الفترة من ديسمبر 1969 إلى أغسطس 1971.

4- صلاح الدين محمد غريب، وهو من عمال النسيج، الفترة من أغسطس 1971 الى يوليو 1976.

5- سعد محمد أحمد، وهو من عمال الصناعات الغذائية، الفترة من يوليو 1976 إلى يونيو 1987.

6- أحمد أحمد العماوى، وهو من عمال الكيماويات، الفترة من ديسمبر 1987 إلى نهاية إبريل 1992.

7- السيد محمد راشد، وهو من عمال النسيج، الفترة من 30 ابريل 1992 وحتى 8 مايو 2006.

8- حسين قاسم مجاور، وهو من عمال البناء والأخشاب، الفترة من 9 مايو 2006 حتى 4 أغسطس 2011.

9- أحمد عبد الظاهر عثمان، خلال الفترة من 4 أغسطس 2011 حتى 16 نوفمبر 2012.

10- عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، لمدة حوالى عام .

11- جبالى المراغى، من عمال النقل البرى، حتى مايو 2022.

12- حسن شحاتة، من عمال النقل الجوى، تم انتخابه فى يونيو 2022.