بايدن: أفعل كل ما بوسعى لزيادة إمدادات النفط للولايات المتحدة

كتب محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه يفعل كل ما بوسعه لزيادة إمدادات النفط للولايات المتحدة، مؤكدا أنه أجرى مناقشات جيدة في ما يتعلق بضمان أمن الطاقة العالمي وإمدادات مناسبة للنفط.

كما أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن إن واشنطن لن تترك فراغا فى الشرق الأوسط لروسيا والصين، حسبما ذكرت شبكة العربية، وأكد بايدن إن السعودية ساهمت فى تثبيت ودعم الهدنة فى اليمن.

وأكد بايدن أنه ناقش مع القيادة السعودية ملف أمن الطاقة، مضيفا إلى أنه بحث الاحتياجات الأمنية والعسكرية للسعودية لمواجهة التهديدات، كما أكد أنه تم الاتفاق على شراكات مع السعودية بشأن تقنية الجيل الخامس 5G .

وعقد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات ثنائية فى قصر السلام مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم،الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقد رحب خادم الحرمين الشريفين، بالرئيس الأمريكى والوفد المرافق له، في المملكة العربية السعودية.