اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 10:34 م
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النيابة تحقق فى وفاة مواطن مجهول الهوية ببورسعيد

الجمعة، 15 يوليه 2022 09:15 م
النيابة تحقق فى وفاة مواطن مجهول الهوية ببورسعيد جثة - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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تُباشر النيابة العامة فى محافظة بورسعيد، تحقيقاتها فى وفاة شخص مجهول الهوية، وذلك بعد ادعاء أحد الأشخاص بأنه أخذ حقنة فى صيدلية بحى المناخ.
 
وأكد شاهد عيان، أن هذا الشخص المتوفى يقيم بمنطقة مساكن أبراج الحاسب الآلى، ويعمل فى جمع الخردة يدعى “ط. م. أ.”، موضحاً أنه كان يشعر بالتعب فأقدم على أخذ حقنة قبل أيام فى إحدى الصيدليات. 
 
واستدعت النيابة العامة، مالك الصيدلية للتحقيق معه فى الأقوال التى أدلى بها أحد الأهالى بالمنطقة التى يعيش فيها المتوفى، واستمعت إلى أقواله التى أكد خلالها عدم صحة الواقعة. 
 
وتبين أن الشخص عُثر عليه صباح اليوم فى عشة بمنطقة الحاسب الآلى، ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن. وتعمل النيابة العامة بـمحافظة بورسعيد على استكمال الإجراءات القانونية، لمعرفة الأسباب الحقيقية للواقعة، واستكمال إجراءات التحقيق، والتصريح بالدفن.

 


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