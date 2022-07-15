النمسا تعلن تأمين احتياطيات الغاز في البلاد لموسم الشتاء المقبل

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أعلنت ليونور جويسلر وزيرة الطاقة والمناخ فى النمسا أن شركة الغاز الوطنية " أو ام في " نجحت بالفعل فى تأمين احتياطيات الغاز فى البلاد لموسم الشتاء المقبل من خلال الحصول على امدادات اضافية من الغاز الطبيعي.

وقال جويسلر في تصريح الخميس، إن النمسا حصلت على امدادات اضافية من الغاز بقيمة 40 تيرواط ساعة لتلبية احتياجات الاستهلاك لعام كامل مشيرة الى أن المخزونات من الغاز ممتلئة بنسبة 80 بالمائة تقريبًا.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة جاءت فى اطار الدعم الشامل من الحكومة الفيدرالية لخطة تنويع موارد الغاز مشيرة الى المخزونات جاءت من خلال شحنات غاز مسال قادمة من النرويج عبر ألمانيا وإيطاليا.

وذكرت الوزيرة أن الشركة الوطنية تمتلك حاليا منشأة كبيرة لتخزين الغاز وتسعى لإبرام صفقات استيراد جديدة للغاز بعيدا عن الامدادات الروسية .