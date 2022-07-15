اليوم السابع
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المتحف الدولى للسيرة النبوية يستقبل ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة

الجمعة، 15 يوليه 2022 08:00 م
المتحف الدولى للسيرة النبوية يستقبل ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة المتحف الدولى للسيرة النبوية
كتب محمد جمال

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يستقبل المتحف الدولى للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة ضيوف الرحمن بعد أن أدوا مناسك الحج لهذا العام 1443هـ بكل يسر وسهولة وأمن وأمان، للاطلاع على أقسام وقاعات المعرض الذي يقع بمحاذاة الساحات الجنوبية للمسجد النبوى، بحسب وكالة الأنباء السعودية.


ويُقَدِّمُ المتحف تعريفًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآدابه الكريمة وأخلاقه العظيمة وشريعته السمحة، عبر أحدث وسائل العرض والتقنيات، بجميع اللغات العالمية لنشر رسالة الرحمة والحب والوسطية والعدل والتسامح.


السعودية

المسجد النبوى

المدينة المنورة

الحرم المكى



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