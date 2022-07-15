القوى العاملة تتابع إنهاء إجراءات وصول 6 جثامين لعمال مصريين توفوا بحادث فى الإمارات

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بالعاصمة أبو ظبى بالإمارات العربية المتحدة بسرعة إنهاء إجراءات عودة 6 جثامين لمصريين وهم رامى الوصيف، وإيهاب صالح، ومحمود عبد الرحمن، وأحمد على خاطر، وأحمد ناصر وهبة، وشريف ملهم يوسف الحنفى، جميعهم من محافظة الدقهلية، والذين لقوا مصرعهم فى حادث مرورى خارج إمارة رأس الخيمة، بالتعاون مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقات أسرة المتوفين، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

ووجه الوزير الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي، بالتواصل مع زملاء العمال المتوفين وابلاغهم تعازيه، وأنه يتواصل مع المكتب لإنهاء إجراءات شحن الجثامين، والحفاظ على مستحقاتهم ورثتهم.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين أن الوزير تلقى تقريراً مفصلا من الملحق العمالى حنان شاهين ، أشارت فيه إلى أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة وانحراف المركبة التى كان يستقلها الأشخاص الستة أثناء سيرها على طريق الإمارات الدائرى باتجاه خارج إمارة رأس الخيمة لتصطدم بشاحنة نقل ثقيلة مما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة السادس الذى توفى فور وصوله المستشفى.

وأضافت الملحق العمالى إلى أنه جار إنهاء إجراءات معاينة النيابة الحادث واستخراج شهادات الوفاة، وذلك لإنهاء إجراءات شحن الجثامين لمصر من خلال القنصلية العامة بدبي، وسوف يتولى المكتب بحث مستحقاتهم طبقا لأوضاعهم وقانون العمل، بعد الانتهاء من شحن الجثامين لمصر.

وأشارت رئيس مكتب التمثيل العمالى إلى أن المصريين الستة الذين لقوا حتفهم فى الحادث الأليم 5 أشخاص من قرية ديرب الخضر التابعة لمركز بنى عبيد وشخص من قرية الدراكسة فى محافظة الدقهلية.

ويستعد أهل قرية ديرب الخضر التابعة لمركز ومدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية وصول الجثامين الـ5، بعد إنهاء إجراءاتهم لتشيع جثامينهم إلى مثواهم الأخير بمقابر القرية مسقط رأسهم.