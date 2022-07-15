اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 04:26 م
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القبض على المتهم بمضايقة سيدة في قصر النيل

الجمعة، 15 يوليه 2022 04:15 م
القبض على المتهم بمضايقة سيدة في قصر النيل كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص، لمضايقته إحدى السيدات بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الجيزة)، بأنه حال سيرها بالسيارة خاصتها بدائرة القسم، قام قائد دراجة نارية "محددة" بالتحرش بها لفظياً ولاذ بالفرار . 
  بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن الدراجة النارية خاصة بإحدى المحال الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وأمكن تحديد وضبط قائدها وتبين أنه ( عامل بذات المحل – مقيم بمحافظة الجيزة) .. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرش

عقوبة التحرش

اخبار الحوادث

قصر النيل



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