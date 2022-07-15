اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 04:26 م
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القبض على المتهم بقتل طباخ أثناء الرقص في الهرم

الجمعة، 15 يوليه 2022 03:22 م
القبض على المتهم بقتل طباخ أثناء الرقص في الهرم قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على نجار لاتهامه بقتل طباخ في حفل زفاف يمنطقة الهرم، وأشارت تحريات رجال المباحث وأقوال شهود عيان، أن المتهم طعم القتيل بمطواة خلال رقصهما بسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل طباخ نتيجة تعرضه لاعتداء بمطواة في منطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه خلال الرقص بحفل زفاف أحد أفراد أسرته، ممسكا سلاح أبيض، شاركه نجار في الرقص ممسكا مطواة بيده، إلا أن النجار أصابه خلال الرقص، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وتوصل رجال المباحث لهوية المتهم وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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