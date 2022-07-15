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الزراعة: نتبع أحدث الأساليب العلمية لمواجهة الفيروسات التى تصيب الماشية

الجمعة، 15 يوليه 2022 12:49 ص
الزراعة: نتبع أحدث الأساليب العلمية لمواجهة الفيروسات التى تصيب الماشية وزارة الزراعة - أرشيفية
كتب محمود رضا الزاملى

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قال إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، إن التأمين على الحيوان مهم جدًا للفلاح مثل التأمين على السيارة، وهو بقيمة 1% من سعر الحيوان وقيمة التعويض 100%.
 
وأضاف مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" على قناة سى بى سى، إن صندوق التأمين يقوم بصرف تعويضات تصل إلى 100% من قيمة الحيوان المؤمن عليه شريطة الإلتزام بتعليمات وشروط وثيقة التأمين، موضحًاأن الصندوق يغطى مخاطر النفوق نتيجة الإصابة بالأمراض الوبائية بشرط التحصين منها عند بداية التأمين، وفي حالة النفوق نتيجة تلك الأمراض يتم صرف التعويض بنسبة تصل إلى 100%، بعد أخذ العينات عن طريق أطباء معهد بحوث صحة الحيوان.
 
وتابع مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية: نعمل دائمًا على وعى الفلاح بالأمراض التي تصيب الماشية، وهناك حملات ثابتة ومتحركة فى كل المحافظات لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية. 
 
وأشار مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية إلى أن اجمالى الثروة الحيوانية في مصر تبلغ 7.4 مليون رأس ماشية، ويتم إتباع أحدث الأساليب العلمية في مواجهة الفيروسات التي تصيب الماشية في مصر، مضيفًا: هناك توجيهات رئاسية بالعمل على التحسين الوراثى للثروة الحيوانية، وهناك 1438 نقطة تلقيح في مصر للتحسين الوراثى للثروة الحيوانية.

الزراعة

أحدث الأساليب العلمية

الفيروسات

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