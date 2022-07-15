الراية خضراء للاستماع بالبحر.. عودة الهدوء لشواطئ الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية اليوم الجمعة عودة الهدوء والاستقرار لشواطئ المدينة البالغ عددها 61 شاطئا ودعت المواطنين للاستمتاع بالبحر واتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم.



وواضح بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن حالة البحر استقرت وارتفاع الأمواج يتراوح بين متوسطة إلى خفيفة والحرارة 30 درجة مئوية وعودة الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقى لتحل محل الرايات الصفراء والحمراء بعد أيام من عدم استقرار البحر.



ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المصطافين إلى نزول البحر والاستمتاع لتطمئن بجمال شواطئ الإسكندرية بحسب البيان وأن نسبة إشغال الشواطئ بدأت ترتفع منذ الصباح فى عدد من شواطئ المحافظة.



حيث يبلغ عدد شواطئ محافظة الإسكندرية 61 شاطئا تتراوح أسعار الدخول ما بين 5 جنيهات إلى 25 جنيهًا حسب شريحة كل شاطئ مميز سياحى أو عام على أن يشمل سعر التذكرة الدخول للشاطئ، والحصول على كرسى وترابيزة وشمسية، وذلك إضافة إلى شاطئ المندرة والأنفوشى، اللذان تم تخصيصها لتقديم خدماتهم بشكل مجانى أمام المواطنين وكذلك شاطئ المندرة لأصحاب ذوى الهمم والمكفوفين.



ويقدر سعر تذكرة الشواطئ "العامة" وعددها 6 شواطئ هى 5 جنيهات للفرد تشمل "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، وفى حالة طلب أدوات إضافية تكون كالتالي: "شمسية 3 جنيهات – كرسى 2 جنيه – ترابيزة 2 جنيها".



بينما شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 29 شاطئًا فيبلغ سعر تذكرتها 10 جنيهات للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه"، ويسمح لمن يملك أدوات بالدخول بعد سداد 2 جنيها للفرد.



أما سعر تذكرة الشواطئ "المميزة"، وعددها 21 شاطئا، فيقدر بـ15 جنيها للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه والشمسية 3 جنيهات.



ويبلغ سعر تذكرة الشواطئ السياحية وعددها 3 شواطئ 25 جنيها للفرد شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات والشمسية 10 جنيهات.



يذكر أن يوجد شاطئين مجانيين، هما "المندرة المجاني" و"سيد درويش المجاني" الأنفوشى سابقا، يسمح فيها بدخول الرواد مجانا والحصول على شمسية وكرسى واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانا.









شواطئ الإسكندرية (1)



شواطئ الإسكندرية (2)



شواطئ الإسكندرية (3)



شواطئ الإسكندرية (4)



