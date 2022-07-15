اليوم السابع
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الرئيس الفلسطينى يستقبل جو بايدن لدى وصوله بيت لحم

الجمعة، 15 يوليه 2022 10:42 ص
الرئيس الفلسطينى يستقبل جو بايدن لدى وصوله بيت لحم بايدن
وكالات الأنباء

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وصل الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى بيت لحم، وكان فى استقباله الرئيس الفلسطينى محمود عباس، حسبما ذكرت "سكاى نيوز" فى خبر عاجل.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أمس الخميس، على "إعلان القدس للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، يهدف إلى توسيع العلاقات الأمنية بين بلديهما ومواجهة جهود إيران لزعزعة استقرار المنطقة.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية لقطات حية لبايدن ولابيد، وهما يوقعان على الإعلان الجديد، الذي يتضمن التزاما بعدم السماح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي.

وأكد الإعلان، التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل، وتعزيز قدرتها في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد.

وتعهدت الولايات المتحدة وإسرائيل - خلال الإعلان - بالاستعداد لاستخدام جميع عناصر قوتها لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، حيث أكدت الولايات المتحدة التزامها بالعمل مع "الشركاء الآخرين" لمواجهة إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وشدد الولايات المتحدة وإسرائيل التزامهما بمواصلة مناقشة التحديات والفرص في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.

وأعرب الإعلان عن المخاوف المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما يخص الأمن الغذائي.

 


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