اليوم السابع
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الرئيس الأمريكى يغادر فلسطين متوجها إلى السعودية فى إطار جولته بالمنطقة

الجمعة، 15 يوليه 2022 03:52 م
الرئيس الأمريكى يغادر فلسطين متوجها إلى السعودية فى إطار جولته بالمنطقة بايدن
رام الله (أ ش أ)

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غادر الرئيس الأمريكى جو بايدن فلسطين متوجها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك فى إطار جولته بالمنطقة. 

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التزامه تجاه هدف حل الدولتين لم يتغير، مؤكدا أنه الطريق الأفضل لتحقيق قدر متساو من الأمن والازدهار والحرية والديمقراطية للفلسطينيين والإسرائيليين .
 
وقال بايدن - في مستهل كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم - "أشرف بتواجدي معكم اليوم بصفتي رئيس الولايات المتحدة، ونستطيع أن نعتبر أنفسنا من أوائل المؤيدين لحل الدولتين."
 
وتابع بايدن "بينما أقف معكم اليوم، الآن كرئيس للولايات المتحدة، إن التزامي تجاه هدف حل الدولتين لم يتغير"، مضيفا أن حل الدولتين سيظل الطريق الأفضل لتحقيق قدر متساو من الأمن والازدهار والحرية والديمقراطية للفلسطينيين وكذلك الإسرائيليين.
 
وأوضح الرئيس الأمريكي أن الشعب الفلسطيني يستحق دولة لأنفسهم مستقلة لديها مقومات البقاء؛ مشيرا إلى ضرورة وجود دولتين لشعبين يعيشون جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

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