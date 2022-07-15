ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إسرائيل أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل في 22 أغسطس بعد ثلاث زيادات متتالية منذ أبريل والتي رفعت سعر الفائدة القياسي إلى 1.25% من 0.1%. وفي الأسبوع الماضي رفعت سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة.



وفي حين أن معدل التضخم في إسرائيل يبلغ حوالي نصف مثيليه في أمريكا وأوروبا، يقول بنكها المركزي إن بعض ضغوط الأسعار تنبع من مشكلات الإمداد العالمية وأسعار السلع الأساسية، فيما يشعر صانعو السياسات بقلق حيال مُعدل البطالة مُنخفض للغاية يبلغ 3% ويؤدي إلى ارتفاع الأجور، ولا يزال طلب المستهلكين قويا، وهو ما يساهم في النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 5% هذا العام.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي، طلبت من سلاسل المتاجر الكبرى في إسرائيل تأجيل رفع أسعار الخبز المُنظمة لمدة أسبوعين والتي كان من المقرر أن تقفز بنسبة 20٪ الأسبوع المقبل. ووافقت السلاسل على طلب الوزيرة.



يُشار إلى أن التضخم في الولايات المتحدة سجل رقمًا قياسيًا في أربعين عامًا ووصل إلى 9.1%، بالرغم من ارتفاع حاد في فائدة البنك الفيدرالي، فيما سجل التضخم ارتفاعا كبيرا في الاتحاد الأوروبي بلغ 8.6%. الشهر الماضي.