اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 05:58 م
أكرم القصاص
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خلال 8 سنوات..

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف بـ145 مليار جنيه

الجمعة، 15 يوليه 2022 04:47 م
التخطيط: الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف بـ145 مليار جنيه صورة ارشيفية ـ مشروعات محطة مياه الشرب
كتبت أسماء أمين

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انتهت الحكومة من تنفيذ مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 145 مليار جنيه، خلال الـ 8 سنوات الماضية وقد نتج عنها الانتهاء من تنفيذ 279 مشروعًا لمياه الشرب، بطاقة 11 مليون م3/يوم، بتكلفة 61.4 مليار جنيه، إلى جانب التوسع فى تنفيذ محطات التحلية بالمناطق الساحلية للاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال 76 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس).

 

وتابع تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم الانتهاء من تنفيذ 54 مشروع معالجة صرف صحى ثنائية وثلاثية بالصعيد (17 محطة ثلاثية و37 محطة ثنائية) بالمناطق القريبة من نهر النيل بالصعيد للمحافظة عليه من التلوث، ولإعادة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة فى الأغراض المخصصة كما تم رفع كفاءة 5 محطات ثنائية وتحويلها إلى معالجة ثلاثية بتكلفة 1.8 مليار جنيه، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 864 مشروعاً للصرف الصحى، بطاقة 6.9 مليون م3/يوم، لخدمة أكثر من 45 مليون نسمة، والانتهاء من تنفيذ 74 مشروع إحلال وتجديد شبكات بتكلفة 13.2 مليار جنيه، مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 671 مليون جنيه، وعدد من مشروعات المد والتدعيم بتكلفة 469 مليون جنيه، وتنفيذ 7400 مشروع إحلال وتجديد للشبكات والمحطات، بتكلفة 13.3 مليار جنيه، وتنفيذ 192.2 ألف مشروع للوصلات المنزلية، بتكلفة 671.4 مليون جنيه، وعدد من مشروعات المد والتدعيم، بتكلفة 469 مليون جنيه.

 

وأشار التقرير إلى تطور الإنفاق الموجه لقطاع الإسكان حيث وجهت الدولة المصرية استثمارات عامة بنحو 614 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، وبمعدل نمو بلغ 508%، مقارنةً بالسنوات الثمان التى سبقتها (06/2007- 13/2014) لقطاع الإسكان (التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي)، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى الموجه للقطاع، من حوالى 19 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 180 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 847%.


مشروعات مياه الشرب

الصرف الصحى

وزارة التخطيط

اخبار الاقتصاد



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