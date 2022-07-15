البشرة الداكنة.. أسبابها نقص فيتامين ب والجفاف اعرف طرق العلاج

كتبت ميرفت رشاد

البشرة الداكنة شائعة جدًا وغالبًا ما يتم تجاهلها، وعلى الرغم من أن الأسباب قد تختلف بناءً على الأعراض والشدة إلا أن اللون الداكن للبشرة بدون أى أعراض مهمة أخرى قد لا يدعو للقلق، وثبت أن سبب ظهور قشرة الجلد الداكنة هو الجفاف ونقص فيتامين ب في الجسم، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".



ما هى الأسباب؟ الجفاف تعد البشرة الداكنة مؤشرًا كبيرًا على نقص الماء الكافى فى نظامك، حيث إن الماء الكافى ضرورى لعمل الجسم بشكل سليم، قد يكون سبب الجفاف هو قلة شرب الماء بكميات كافية أو التعرق المفرط أو تناول الوجبات السريعة الغنية بالصوديوم.



طقس

للطقس تأثير كبير على الأداء اليومي للجسم، يمكن أن يتسبب الطقس أيضًا في الجفاف، وقد يحدث الجفاف بسبب الطقس الحار أو أيضًا بسبب نقص مياه الشرب فى الشتاء، وقد تزداد احتمالية إصابتك بعدوى بكتيرية أو فطرية مختلفة في موسم الرياح الموسمية.



نقص فيتامين يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب في الجسم أيضًا إلى تغميق لون البشرة، ويستخدم الجسم مؤشرات مختلفة للتعبير عن نقص الضروريات المختلفة مثل الفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية الأخرى.



اضطرابات أخرى

قد يكون سواد الجلد مؤشرا على أكثر من مجرد الجفاف أو نقص الفيتامينات، إذا كان سواد الجلد يزداد سوءًا أو كنت تعاني من أي أعراض أخرى، فقد يكون ذلك مؤشرًا على مرض آخر، قد يكون تغميق الجلد من أعراض عدوى أخرى مثل الصدفية والأكزيما وما إلى ذلك.



الحساسية أو أسباب خارجية أخرى

يمكن أن تكون البشرة الداكنة أيضًا مؤشرًا على حساسية الجلد، وقد يؤدي استخدام منتجات البشرة التي قد لا تكون مناسبة لك إلى حدوث تفاعلات حساسية في الجلد.



كيف تعالج البشرة الداكنة؟

شرب الماء:

شرب الكثير من الماء يفيد جميع أجزاء الجسم، ويمكن علاج البشرة الداكنة من خلال استهلاك كمية وفيرة من الماء كون البشرة الداكنة مؤشرًا على الجفاف، يُنصح الإنسان العادي بشرب ما لا يقل عن 2.7 (للنساء) - 3.7 (للرجال) لتر من الماء في اليوم، قد تقل الأعراض الأخرى للبشرة الداكنة مثل الجفاف حول الجلد وتقشر الجلد إذا كنت تستهلك كمية كافية من الماء بانتظام.



حماية من الطقس:

يمكن أن تسبب شمس الصيف الحارة ونقص المياه الكافية في الشتاء الجفاف، ويمكن أن يساعد التأكد من استهلاك كمية كافية من الماء في الحفاظ على ترطيب الجسم، من المهم أن نفهم أن تناول كمية كافية من الماء ليس ضروريًا فقط خلال الصيف ولكن أيضًا في الشتاء.



تناول طعامًا صحيا:

أفضل طريقة للحفاظ على صحة الجسم وقوة جهاز المناعة هي تناول الأطعمة الغذائية، إن استهلاك البروتينات والفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى يمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها ويمنع نقصها. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد النظام الغذائي الصحي الجسم أيضًا على محاربة أي جذور خارجية قد تسبب اسمرار الجلد، بالنسبة للفيتامينات ، على وجه الخصوص ، حاول إضافة الأطعمة الحمضية مثل البرتقال إلى نظامك الغذائي.