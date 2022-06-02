كل ما تريد معرفته عن بثور الشمس.. أعراض وعلاج

فاطمة ياسر

عند ارتفاع درجات الحرارة تزداد فرص الإصابة بأمراض جلدية مختلفة، ومنها بثور الشمس، التى تصيب البعض عند التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسيجية وتسبب فى تعرض الجلد للحرق، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أعراضها وعلاجها وطرق الوقاية من الإصابة بها وفقا لموقع "webmed".

ما هى بثور الشمس؟

تعد بثور الشمس نتوءات صغيرة تظهر على سطح الجلد بعد تعرضه لأشعة الشمس التى تسبب فى حدوث حرق، وتكون مملوءة بالسوائل، ويعد من الحروق الدرجة الثانية، تقع تحت سطح البشرة مباشرة، وتتكون من نسيج ضام الذي يتكون من الأعصاب والأوعية الدموية التى تغذى الجلد.

ما أسباب الإصابة ببثور الشمس؟

التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية لفترة طويلة يعد السبب الأساسي للإصابة ببثور الشمس.

ما أعراض الإصابة ببثور الشمس؟

- ظهور بثور صغيرة علي الجلد وتكون متقاربة من بعضها البعض.

- الشعور بألم في مكان ظهور البثور.

- التعرض لاحمرار في البشرة، ويصاحبها التورم.

- الإصابة والتعرض لجفاف البشرة.

- الشعور بالحكة مكان ظهور البثور.

كيف يتم علاج بثور الشمس ؟

- استخدام المرطبات الجلدية.

- وضع شاش علي مكان الإصابة لتجنب الإصابة بالتقرحات الجلدية.

- الإكثار من تناول الماء لترطيب البشرة والمساعدة على التئام البشرة.

- إجراء كمادات ماء بارد علي البثور، لتقليل التورم.

- يمكنك أخذ المسكنات.

- ابتعد عن التعرض لأشعة الشمس.

ما طرق الوقاية من الإصابة ببثور الشمس؟

- ابتعد عن التعرض لأشعة الشمس فى النهار.

- عند الاضطرار للخروج من المنزل فى أوقات الذروة للأشعة الشمس أى فى الظهيرة عليك دهن الأماكن المكشوفة بواقي الشمس.

- ارتداء الملابس القطنية، والإكثار من تناول الماء والسوائل الطبيعية.