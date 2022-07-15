استمرار أعمال الإصلاح لكسر مفاجئ بخط مياه الشرب بمدينة المستقبل بالإسماعيلية

يتابع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعة، جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، التى تبذلها أعمال الإصلاح لخط مياه الشرب قطر 500 مم بمدينة المستقبل بالإسماعيلية.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إلى أنه يتم العمل على مدار الساعة وتسخير كافة الامكانيات الفنية للشركة من معدات وسيارات لسرعة الانتهاء من الاعمال المطلوبة، مشيرا إلى أعمال الإصلاح للكسر تتواصل بشكل عاجل وذلك لإعادة المياه إلى طبيعتها مرة أخرى عقب الانتهاء من الصيانة.

مضيفا إلى استمرار دفع سيارات مياه الشرب بمدينة المستقبل لسد احتياجات المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الاصلاح بعدد من المناطق بمدينة المستقبل منها:

· شارع الجامع وسوق الجملة بأول المستقبل

· شارع الكهرباء وسجن المستقبل

· ومساكن المميز بجوار القطاع

· مساكن تعاونيات ب امام موقف المستقبل

· مساكن ايجيكو والاوقاف اخر المستقبل

· منطقه مبارك بجوار المعهد الدينى

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجه بسرعة توفير سيارات مياه الشرب بمدينة المستقبل، لسد احتياجات المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الاصلاح عقب تلقى اللواء هنرى إبراهيم مساعد المحافظة ورئيس شبكة الطوارئ بالإسماعيلية عدة شكاوى بشان انقطاع مياه الشرب عن مدينة المستقبل.