إنقاذ طفل 12 سنة من الغرق بإحدى ترع المنوفية

تمكن الأهالى بقرية كفر الحما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، من إنقاذ طفل من الغرق .
تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية إخطارا يفيد بإنقاذ الطفل "عبدالرحمن م ع " 12 سنة، مقيم بقرية كفر الحما، من الغرق بإحدى الترع بكفر الحما التابعة للمركز.
على الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف، وتم نقل الطفل إلى مستشفى أشمون العام وجارى عمل الإسعافات الأولية ووضع الحالة على التنفس الصناعي.
إنقاذ طفل 12 سنة من الغرق بإحدى ترع المنوفيةالجمعة، 15 يوليه 2022 10:41 ص
اسعاف
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تمكن الأهالى بقرية كفر الحما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، من إنقاذ طفل من الغرق .
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