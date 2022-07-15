اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يوليه 2022 02:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الجمعة، 15 يوليه 2022 01:44 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إحدى القرى بمركز سمالوط شمال المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، عن حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أسفل كوبري المحور بطريق قرية السوبي بسمالوط نتيجة السرعة الزائدة.
 
أسفر الحادث عن  إصابة 8 أشخاص مقيمون جميعا بمركز سمالوط.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي للعلاج، والتحفظ على المركبة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


انثلاب سيارة

ادارة المرور

مديرية الامن

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة