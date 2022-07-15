إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إحدى القرى بمركز سمالوط شمال المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، عن حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أسفل كوبري المحور بطريق قرية السوبي بسمالوط نتيجة السرعة الزائدة.

أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص مقيمون جميعا بمركز سمالوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي للعلاج، والتحفظ على المركبة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.