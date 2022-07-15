إصابة 7 في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالغربية.. صور

تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بتصادم سيارتين ملاكي بمنطقة كوبري المحلة على طريق طنطا المحلة.

انتقلت قوة أمنية و3 سيارات إسعاف لمكان الحادث وتبين تصادم سيارتين ملاكي وانقلاب احداهم على جانب الطريق واسفر الحادث عن إصابة 7 اشخاص باصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفي طوارئ جامعة طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.