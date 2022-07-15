إحكام الرقابة على مواقف السيارات ومحطات الوقود بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الأجهزة التنفيذية المعنية تتابع بشكل دوري ومفاجئ مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود، على مدار الساعة، لإحكام الرقابة التامة عليها والتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو استغلال المواطنين أو عدم الالتزام بالتعريفة الجديدة مؤكدًا اتخاذ عقوبات رادعة تجاه المخالفين.



يأتي ذلك على خلفية تعديل أسعار المنتجات البترولية وصدور قرار محافظ كفر الشيخ والذي حمل رقم 2489، بتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها بزيادة من 5 إلى 7 %.



ووجه محافظ كفر الشيخ، إدارة ومباحث المرور وإدارة المواقف بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة مفاجئة لإحكام السيطرة بجميع مواقف السيارات الداخلية والخارجية وإلزام جميع السائقين بالأسعار بالضوابط والتعريفة الجديدة المقررة دون تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف مع تكثيف الحملات لمنع أي ممارسات غير قانونية وكلف مسئولي التموين بالتأكيد على مراجعة عمل محطات البنزين بشكل طبيعي مع توافر جميع المنتجات البترولية بكل منافذ التسويق وفق الأسعار المقررة حالياً والاعلان عنها بمحطات الوقود والالتزام بها.



وفي هذا الإطار واصلت جميع الأجهزة التنفيذية حملاتها على محطات الوقود ومواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم استغلال المواطنين، وشهدت المواقف بـ 14 مدينة جولات متعددة لرؤساء المدن وتكثيف الحملات على المواقف على مستوى الأحياء والمراكز للتشديد على سائقي الخطوط المختلفة بعدم التلاعب في أسعار التعريفة الجديدة أو استغلال المواطنين من حيث تقسيم خط السير الواحد وإلا سيتعرضون للمساءلة القانونية وتوقيع أقصى العقوبات على جميع المخالفين.



كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بسرعة الانتهاء من تركيب بنرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة و أرقام الشكاوى ووضع استيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسيات مع التشديد على التزام السائقين بالأجرة المقررة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، كما شهدت محطات الوقود ومجالس المدن ، جولات متعددة لرؤساء المدن، لمتابعة انتظام العمل بها.



التوافد على مواقف سياغرات الاجرة



الهدوء يسود مواقف كفر الشيخ



انتظام العمل بالمواقف



انتظام حركة السيارات



جانب من موقف سيارات الاجرة



متابعة مواقف السيارات بدسوق



موقف سيارات سيدي غازي