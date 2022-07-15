أندية السكان بمحافظة الأقصر تقيم جلسات غنائية بمراكز الشباب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت إدارة المشروعات وتدريب الشباب بمديرية الشباب والرياضة فى محافظة الأقصر، خطة أندية السكان عن شهر يوليو 2022 بعقد جلسة غنائية بمركزى شباب الزينية قبلى والعشى بإدارة شباب الزينية لفرقة شمندورة بالأقصر، وذلك بحضور أعضاء أندية السكان من مركز الشباب، وفى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة الشباب والرياضة ومنظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.



وقام بإدارة الجلسة الغنائية كل من أحمد محمود وريموندا عماد ونها أحمد وزينب محمد، وذلك بحضور علاء عبد الحفيظ منسق أندية السكان بالأقصر، ولمياء خالد وعلاء ثابت منسقى مؤسسة إتجاه بالأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، وجيهان رشوان مدير الإدارة العامة للتدريب، وتحت إشراف صلاح محمد رشوان مدير عام المديرية، وفتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية، ومحمد فتحى مدير إدارة شباب الزينية، حيث يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA)، ومؤسسة اتجاه لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.



وفى نفس السياق قاد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى قرى مركز ومدينة أرمنت، وذلك بمواصلة العمل فى عدد من مراكز الشباب لخدمة أطفال تلك القرى لضمان حياة كريمة لهم.



وشملت جولة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، تفقد العمل فى مركز شباب الرياينة ومركز شباب المحاميد بحرى ومركز شباب الديمقراط بمركز ومدينة أرمنت لمتابعة سير العمل، وما تم إنجازه من أعمال، موضحاً أن مشروع حياة كريمة هو المشروع القومى الأكبر على الإطلاق، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويهدف إلى تحويل الريف المصرى إلى التحضر والمدنية، وتوفير كافة الخدمات والقطاعات الحيوية، ومن ضمن هذه المشروعات الجانب الخاص بتطوير وإنشاء مراكز الشباب والمنشآت الرياضية الحديثة، حيث تهتم وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر بعمل متابعة مستمرة لما يتم إنجازه من تطوير وإنشاء على أرض الواقع.







أندية السكان بمحافظة الأقصر تقيم جلسات غنائية بمراكز الشباب (1)



أندية السكان بمحافظة الأقصر تقيم جلسات غنائية بمراكز الشباب (2)



أندية السكان بمحافظة الأقصر تقيم جلسات غنائية بمراكز الشباب (3)



أندية السكان بمحافظة الأقصر تقيم جلسات غنائية بمراكز الشباب (4)



أندية السكان بمحافظة الأقصر تقيم جلسات غنائية بمراكز الشباب (5)











