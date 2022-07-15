ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان السفارة على حسابها على تويتر القول : "في الأسابيع الثلاثة الماضية ، أرسلت ألمانيا إلى أوكرانيا 80 شاحنة بيك آب للقوات المسلحة الأوكرانية".

وكانت الحكومة الألمانية قد نشرت منذ يومين قائمة كاملة بأنظمة الأسلحة والمعدات وغيرها من أشكال الدعم العسكري الفتاك وغير الفتاك التي تم تسليمها إلى أوكرانيا ، لأنها تقاوم التدخل الروسي .

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت قد أعلنت الشهر الماضي أن ألمانيا سلمت أوكرانيا سبعة مدافع من طراز هاوتزر 2000.

وأكدت لامبرشت أن بلادها سترسل المزيد من الأسلحة الثقيلة لكييف لمساعدتها على ردع التدخل الروسي.

وهذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين.

