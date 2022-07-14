99 %نسبة حضور طلاب الثانوية العامة لامتحان التاريخ و 97.6% للفيزياء ببنى سويف

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على انتظام أعمال امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، بعد استئنافها اليوم، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يبلغ إجمالي المتقدمين للامتحان نظامي ومنازل أكثر من 18 ألف طالبا وطالبة بالقسمين العلمى والأدبي داخل 53 لجنة على مستوى المحافظة.

وطبقاُ للتقرير الذي أعده وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب، أدى الطلاب اليوم الخميس الامتحان في مادة التاريخ للقسم الأدبي بنسبة حضور 99% ، وطلاب العلمي"بشعبتيه علوم ورياضة في مادة الفيزياء بنسبة حضور 97.6% ، حيث تختتم الامتحانات يوم الخميس 21 يوليو الجاري، والتي كانت قد انطلقت في 20 يونيو الماضي بالمواد غير الأساسية التي لا تضاف إلى المجموع.

وأشار وكيل الوزارة إلى تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بالمتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات، والاطمئنان على توافر كافة التسهيلات اللازمة لكافة عناصر المنظومة،ولضمان سير الامتحانات بطريقة سلسة والتعامل الفوري مع أية مستجدات ،منوهاً عن انتظام الطلاب بمقار اللجان،وتمت متابعة أعمال الامتحانات أولاً بأول ولحظة بلحظة من الصباح الباكر والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة في الوقت المحدد لها والتواصل مع غرف العمليات بالوزارة والمجافظة وغرف الإدارات التعليمية لرصد أي معوقات أو شكاوى عن سير الامتحانات والعمل على سرعة حلها.

كما تم التأكيد على ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحان، فضلا عن التعقيم والتطهير بعد انتهاء أعمال الامتحانات، حفاظاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان، حيث تم توزيع مخصصات اللجان من وسائل الإجراءات الاحترازية من الكمامات والمطهرات، والتأكد من جميع وسائل الأمن والسلامة داخل جميع اللجان