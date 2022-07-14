5 محاضر لمحطات الوقود المخالفة بالإسكندرية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها

الإسكندرية جاكلين منير

قامت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، بشن حملة مكبرة على عدد من محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة، وذلك بحضور محمد سعدالله مدير مديرية التموين بالإسكندرية.

وأشارت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، إلى أن الحملات المكبرة على محطات الوقود نتج عنها حتى الآن تحرير 5 محاضر لمخالفات متنوعه، ما بين محاضر الامتناع أو عدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وأضافت أنه تم التأكيد على ضرورة الإعلان عن الأسعار من خلال لافتات وملصقات بالمحطة، مشيرة إلى أنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال أي محاولات من شأنها استغلال المواطنين.

يأتى ذلك لليوم الثاني على التوالي، وفي إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود لمتابعة الإلتزام بالأسعار الجديدة والتصدي لأي محاولات لاحتكار الموارد البترولية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية.