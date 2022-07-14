5 زيوت عطرية لعلاج الصداع النصفى.. تعرف عليها

كتب - حسام الشقويرى

الزيوت الأساسية عبارة عن سوائل عالية التركيز مصنوعة من الأوراق أو السيقان أو الأزهار أو اللحاء أو الجذور أو عناصر أخرى من النبات، وغالبًا ما يتضمن العلاج بالروائح الزيوت الأساسية التي يمكن أن تقدم فوائد صحية مثل تقليل التوتر وتحسين الدورة الدموية عبر المنبهات الحسية، ويمكن أن تساعد الزيوت الأساسية فى علاج حالات معينة مثل الصداع أو الصداع النصفى بدون اثار جانبية وفقا لما نشره موقع healthline.

1- زيت النعناع



زيت النعناع هو أحد الزيوت الأساسية الأكثر استخدامًا لعلاج الصداع ونوبات الصداع النصفي، ويحتوي على المنثول الذي يمكن أن يساعد على استرخاء العضلات وتخفيف الألم.

2- زيت الروزمارى



يحتوى زيت إكليل الجبل "الروزمارى" على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومسكنات (تسكين الآلام)، وتم استخدامه في الطب الشعبي لمئات السنين لتقليل التوتر وتخفيف الآلام وتحسين الدورة الدموية ، والتي يمكن أن تساعد جميعها في الصداع.

3- زيت اللافندر



يشيع استخدام زيت اللافندر الأساسي لتخفيف التوتر والاسترخاء، وهناك أيضًا دليل قوي على أن اللافندر يمكن أن يساعد في علاج الصداع والصداع النصفي، ويمكن أن يساعد استنشاق رائحة زيت اللافندر الأساسي في التحكم الحاد في نوبات الصداع النصفي.

4- زيت البابونج



يعمل زيت البابونج الأساسي على إرخاء الجسم وتهدئة العضلات، ولهذا السبب يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في علاج صداع التوتر، و يمكن أن يساعد أيضًا في علاج القلق والأرق ، وهما سببان شائعان للصداع.

5- زيوت الأوكالبتوس



إذا كان الصداع ناتجًا عن مشاكل الجيوب الأنفية، يمكن أن تصبح زيوت الأوكالبتوس الأساسية أفضل صديق لك. يعمل هذا الزيت على فتح الممرات الأنفية وتنظيف الجيوب الأنفية وتخفيف توتر الجيوب الأنفية الذي يسبب الصداع.

وتعتبر الزيوت العطرية آمنة بشكل عام، وللعديد منها آثار جانبية أقل بكثير مقارنة بمعظم أدوية الصداع النصفي والصداع التقليدية بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية الموصوفة، والخطر الأكبر المرتبط بالزيوت الأساسية هو خطر حدوث تفاعل تحسسي أو تهيج، ويمكن أن يتسبب وضع الزيوت على الجلد في حدوث تهيج ، بما في ذلك الشعور بالوخز أو الحرقان أو الاحمرار أو الطفح الجلدى، ويجب تخفيف جميع الزيوت العطرية، بما في ذلك زيوت النعناع وزيوت الأوكالبتوس ، بزيت ناقل قبل وضعه على الجلد.