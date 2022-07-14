اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 01:40 م
أكرم القصاص
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‫وزير الزراعة: حملة تحصين المواشى من "بيت لبيت" ونناشد المربين التجاوب

الخميس، 14 يوليه 2022 12:40 م
‫وزير الزراعة: حملة تحصين المواشى من "بيت لبيت" ونناشد المربين التجاوب حملة تحصين المواشى من "بيت لبيت "
كتبت أسماء نصار

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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنطلاق  أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية اليوم الخميس بجميع محافظات الجمهورية وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع .
 
وقال وزير الزراعة أن الحملة من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت ونناشد المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة كما يناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.
 
ومن ناحيته قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وانجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية من خلال تكثيف الحملات الارشادية قبل وأثناء عملية التحصين لتعريف المربين بالمرض وضرورة التحصين لوقاية المواشي مع استخدام الوسائل الارشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين واستخدام البوسترات في أماكن ظاهرة لمربي الماشية واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس في توصيل الرسائل الارشادية للمربين.
 
وأضاف "محمود" أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الامراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضا تعريف المربين بأهمية التامين على مواشيهم وكذلك تم التأكيد على اللجان بالقيام بترقيم الحيوانات وتسجيل ميعاد تلقى جرعات التحصين ببطاقة تسجيل الحيوان حتى يتسنى لهذه اللجان تحديد ميعاد الجرعات التنشيطية من اللقاح مستقبلا.
 
 
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الزراعة

المواشى

الحيوانات

التأمين على الماشية



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