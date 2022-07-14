وفاة مراقب داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بوادى النطرون فى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أكدت مصادر بغرفة عمليات الثانوية العامة بالبحيرة وفاة أحد المراقبين إثر إصابته بنوبة إغماء مفاجئة داخل لجنة مدرسة وادى النطرون الثانوية.



وأضافت المصادر أنه تم نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بوادي النطرون.



وكانت امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة قد شهدت اليوم حالة من الحزن الشديد بين الطلاب بعد أداء امتحان الفزياء وصل إلى حد انهيار عدد من الطلاب، وأكد الطلاب على صعوبة الامتحانات وأن الوقت غير كاف للإجابة على كافة الأسئلة..



ويبلغ إجمالى إعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة هذا العام الدراسى 33 ألف و408 طالب وطالبة بينهم 9138 للشعبة الأدبية و21 ألف و924 علمي علوم و2346 علمي رياضة موزعين على 109 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية علي مستوي المحافظة.