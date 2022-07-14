وزيرة الخزانة الأمريكية: معدل التضخم مرتفع "بشكل غير مقبول"

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وصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الخميس، معدل التضخم في الولايات المتحدة بأنه مرتفع "بشكل غير مقبول"، مضيفة أن خفضه يمثل أولوية اقتصادية قصوى لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأظهرت بيانات أسعار المستهلك الصادرة عن وزارة العمل اليوم أن التضخم وصل إلى ارتفاعات جديدة الشهر الماضي، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفقا للتقرير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو معيار لقياس التضخم، بنسبة 1.3 في المائة في يونيو و 9.1 في المائة سنويا. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة أقل، لكن التضخم السنوي بلغ أعلى معدل له منذ 1981.

وأشارت يلين إلى ارتفاع الأسعار في مجالات مثل الطاقة والتي يقول الاقتصاديون إنها متقلبة بشكل تقليدي وشهدت ارتفاعًا في الأشهر الأخيرة وسط حرب روسيا المستمرة مع أوكرانيا.

وقالت يلين "انعكس ذلك في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أمس، والتي أظهرت أن ما يقرب من نصف الزيادة تأتي من ارتفاع أسعار الطاقة".

وأضافت "لا يزال معدل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعًا بشكل غير مقبول ومن أولويات إدارتنا الاقتصادية خفضه. يجب أن نضع في اعتبارنا أيضًا الآثار غير المباشرة لحرب بوتين في البلدان التي كانت تواجه بالفعل مخاطر متزايدة ".

وسُئلت يلين أيضًا عن جهود الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التأرجح الصعودي في الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، وهي الأداة الرئيسية للبنك المركزي للسيطرة على التضخم، وسط مخاوف متزايدة من أن الإجراءات قد تؤدي إلى ركود محتمل في وقت لاحق.

وقالت يلين: ندعم أولاً وقبل كل شيء جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي - ما يرونه ضروريًا للسيطرة على التضخم"، مشيرةً إلى أن الإدارة تتخذ "خطواتها الخاصة" لمحاولة تخفيف التضخم في المدى القصير.

وأضافت: "نؤيد بشدة خفض العجز ونأمل بشدة أن يمرر الكونجرس مشروع قانون من شأنه أن يساعد في خفض بعض التكاليف المهمة التي يواجهها المستهلكون، وخاصة الأدوية التي تستلزم وصفة طبية".