وزارة الخزانة الأمريكية: رفع العقوبات عن استيراد الأسمدة والأغذية من روسيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن استيراد الأسمدة، والأغذية، والبذور، والأدوية، والمعدات الطبية من روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها رفعت العقوبات عن مصرف "ألفا بانك" الروسي في كازاخستان، وشركة "غازبروم غرمانيا" في ألمانيا.

وفى وقت سابق، أعلن نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني كيريلو تيموشينكو اليوم الخميس، مقتل 20 شخصا على الأقل في الهجوم الذي وقع بمدينة "فينيستيا" وسط البلاد.

وأضاف تيموشينكو -حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية- أن الهجوم تم بصواريخ كروز الروسية من طراز "كاليبر" التي انطلقت من غواصات تتمركز في البحر الأسود.

بدوره، وصف وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا هذا الهجوم بـ"الإرهاب"، مؤكدا مقتل 20 مدنيا حتى الآن، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".