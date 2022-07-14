هيئة المساحة تبدأ التدريب الصيفى لطلبة الجامعات والمعاهد 17 يوليو

كتبت أسماء نصار

أكدت المهندسة سمر ذكي مدير عام مركز التدريب ب الهيئة المصرية العامة للمساحة أنه سيتم البدء فى فعاليات التدريب الصيفى لطلبة الجامعات والمعاهد في الفترة من 17 يوليو حتى 8 سبتمبر من التاسعة صباحا.

وتقدم هيئة المساحة التدريب مجانى لطلبة الكليات والمعاهد المصرية فى " الهندسة، وآداب جغرافيا ومعهد المساحة" ، حيث يتم فقط تقديم خطاب للادارة العامة للتدريب بالهيئة، معتمد من عميد الكلية التابع لها.

يشار إلى أن هيئة المساحة أنشئت عام 1898 و هى مسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن، وكذلك أملاك الدولة،وتدقيق وتحديد ملكيات الأفراد من الأراضى و العقارات، بما يسهم فى القضاء على النزاعات، و أصبحت هيئة اقتصادية بقرار من مجلس الوزراء، ولديها خبرة تزيد على 120 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى، وتتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، كما أنها مسئولة عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضريين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى.